Stagiair (20) verdacht van zedendelicten met kinderen in Gelders zwembad

Een 20-jarige verdachte uit de gemeente Bronckhorst is aangehouden op verdenking van zedenfeiten die gepleegd zouden zijn in een zwembad in Zelhem. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan Hart van Nederland na berichtgeving van De Gelderlander. Erik Weening, eigenaar van zwembad De Brink, laat weten dat het om een stagiair gaat die betrokken was bij zwemlessen voor kinderen.

De verdachte werd gearresteerd na meerdere meldingen en aangiftes, aldus het OM. Om hoeveel slachtoffers het gaat, is niet bekendgemaakt. Het zwembad heeft de man op non-actief gezet. Kort nadat de ouders waren ingelicht, stond de telefoon van Weening, die erg met de betrokkenen meeleeft, roodgloeiend: "De eerste twee dagen heb ik constant aan de telefoon gezeten", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Enkhuizen in shock om grootschalige zedenzaak, scholenkoepels met spoed bijeen Enkhuizen in shock om grootschalige zedenzaak, scholenkoepels met spoed bijeen

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Het is een vraag waar nog niemand antwoord op heeft. Volgens Weening staat één ding in ieder geval vast: de verdachte is nooit alleen geweest met de kinderen. "Dat kon 30 jaar geleden misschien nog, maar dat gebeurt al jaren niet meer", zegt de eigenaar.

Bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland hebben zich inmiddels 30 ouders gemeld die advies hebben gevraagd. Ze wilden bijvoorbeeld weten hoe ze erachter kunnen komen of hun kind slachtoffer is geworden van misbruik door de stagiair.

De verdachte is op 3 januari door de rechtbank onder voorwaarden geschorst uit voorlopige hechtenis.