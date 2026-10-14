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OM eist vijftien jaar cel en tbs voor moord op echtgenote in Lent

Rechtszaak

Vandaag, 15:55

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Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Arnhem vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 52-jarige Danny C. uit Lent. Volgens justitie stak C. op de avond van 2 oktober vorig jaar met vooropgezet plan zijn 45-jarige vrouw Susanne dood, nadat zij was thuisgekomen van haar werk.

C. stak de vrouw 25 keer, in onder meer borst, buik en rug. Het slachtoffer overleed later die nacht in een ziekenhuis. De verdachte werd aangehouden in het huis van zijn ouders. C. zegt dat hij zich het dodelijke geweld niet kan herinneren.

Ruzie met zonen

Op 21 september 2025 was het al eerder tot geweld in de woning aan de Kinksstraat gekomen. Die nacht kreeg C. ruzie met een van zijn twee tienerzonen en met Susanne. Voor de vrouw leidde dit incident tot de wens van C. te scheiden. De relatie was al geruime tijd slecht, mede door de alcohol- en cocaïneverslaving van C. De man kreeg een huis- en contactverbod opgelegd. Hij zou niet hebben kunnen verkroppen dat zijn vrouw bij hem weg wilde.

Door ANP

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