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Verdachte bedreigen Amalia en Alexia komt op vrije voeten

Rechtszaak

Vandaag, 12:22

De 33-jarige Anne Romke van der H., die wordt verdacht van het bedreigen van prinsessen Amalia en Alexia, komt dinsdag op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft besloten zijn voorarrest op te heffen. Het Openbaar Ministerie eiste tbs met dwangverpleging tegen hem.

Hoewel de rechtbank nog geen uitspraak heeft gedaan in de strafzaak, ziet die geen reden meer om de man langer in voorlopige hechtenis te houden. Het komt weinig voor dat een rechtbank een dag na de inhoudelijke behandeling tot zo'n beslissing komt.

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Weer op vrije voeten

Van der H. was volgens justitie in het bezit van twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil gekerfd. Daarnaast zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Van der H. verkeerde volgens justitie in een psychose en was in de veronderstelling dat hij van hogerhand de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen.

De officier van justitie zei dat er onvoldoende bewijs is dat de verdachte de prinsessen Amalia en Alexia wilde doden of letsel wilde toebrengen. Het OM vroeg daarnaast vrijspraak voor de poging tot bedreiging van beide prinsessen, omdat zij niet op de hoogte waren van de bedreiging.

Verdachte lijdt aan schizofrenie

De verdachte lijdt aan schizofrenie en heeft volgens de psycholoog en psychiater die hem onderzochten langdurige behandeling nodig.

Het OM wil dat de verdachte tbs met dwangverpleging krijgt. De rechtbank in Den Haag doet op 31 augustus uitspraak in de strafzaak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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