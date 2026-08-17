OM ziet onvoldoende bewijs voor plannen om Amalia en Alexia te doden

Het Openbaar Ministerie zegt niet te kunnen bewijzen dat Anne Romke van der H. prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Dat zei de officier van justitie maandag bij aanvang van de zaak tegen Van der H. Die wordt ervan verdacht dat hij een aanslag op de prinsessen voorbereidde. Wel zegt justitie voldoende bewijs te hebben dat de verdachte prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven.

Van der H. was volgens justitie in het bezit van twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil gekerfd. Daarnaast zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Justitie verdenkt de man tevens van het bedreigen en bespugen van politieagenten in Harlingen en Leeuwarden.

Shownieuws-verslaggever Janine Schuinder was in mei live bij de eerste pro-formazitting, zo is te zien in de bovenstaande video

Survivallen met prinses Amlia

Van der H. vertelde bij aanvang dat hij psychotisch was en dat hij in de veronderstelling was dat hij van hogerhand de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivallen in Polen. Hij had ook spullen gekocht om te gaan survivallen.

De man, die uit het Groningse Uithuizen komt, werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd.

Psychose

De verdachte zei in de rechtbank dat hij zich niet kan herinneren dat hij de namen van de prinsessen in de bijlen had gekerfd. Wel zou hij tekenfilmfiguren en mogelijk een hartje hebben gekerfd. Op vragen van de rechtbank antwoordde de man dat hij stemmen hoorde die hem opdracht gaven om klaar te zijn voor een missie in Polen. Hij bereidde de reis zelf niet voor, maar wachtte daarvoor naar eigen zeggen op een seintje van Defensie.

Van der H. zegt het moeilijk te vinden om achteraf te verklaren wat hij voelde tijdens de psychose, die volgens hem twee jaar heeft geduurd. Hij was ervan overtuigd dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar zou trouwen, zei hij. "Dat werd allemaal ingegeven door mijn gedachten en stemmen in mijn hoofd."

Tbs met voorwaarden

Van der H. is onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Volgens de gedragsdeskundigen werd hij volledig beïnvloed door de psychose. Ze stellen dat de problematiek van Van der H. ernstig is en dat langdurige behandeling nodig is. Ze adviseren tbs met voorwaarden.

De verdachte is het daar niet mee eens en hoopt dat de rechtbank in plaats van een tbs-maatregel besluit tot het afgeven van een zorgmachtiging voor behandeling in een ggz-instelling. "Ik heb nu een diagnose en die had ik eerder niet. Ik heb schizofrenie, nu weet ik dat", zei hij.

Het Openbaar Ministerie komt in de loop van de middag met een strafeis.