Verdachte voorbereiden aanslag Amalia en Alexia voor de rechter

De rechtbank in Den Haag buigt zich maandag over een opvallende en zorgwekkende zaak. Een 33-jarige man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. Volgens justitie had hij begin februari onder meer twee bijlen bij zich met daarop gekerfde teksten als 'Alexia', 'Mossad' en 'Sieg Heil'. Ook zou hij een handgeschreven vel hebben gehad met de woorden 'Amalia', 'Alexia' en 'Bloedbad'.

Shownieuws-verslaggever Janine Schuinder is live bij de rechtbank en vertelt wat we kunnen verwachten van deze eerste pro-formazitting. Daarbij wordt nog niet inhoudelijk op de zaak ingegaan, maar kan wel duidelijk worden hoe het onderzoek ervoor staat en wat de vervolgstappen zijn.