Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdachte voorbereiden aanslag Amalia en Alexia voor de rechter

Rechtszaak

Vandaag, 12:09

Link gekopieerd

De rechtbank in Den Haag buigt zich maandag over een opvallende en zorgwekkende zaak. Een 33-jarige man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. Volgens justitie had hij begin februari onder meer twee bijlen bij zich met daarop gekerfde teksten als 'Alexia', 'Mossad' en 'Sieg Heil'. Ook zou hij een handgeschreven vel hebben gehad met de woorden 'Amalia', 'Alexia' en 'Bloedbad'.

Shownieuws-verslaggever Janine Schuinder is live bij de rechtbank en vertelt wat we kunnen verwachten van deze eerste pro-formazitting. Daarbij wordt nog niet inhoudelijk op de zaak ingegaan, maar kan wel duidelijk worden hoe het onderzoek ervoor staat en wat de vervolgstappen zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Man verdacht van plan moordaanslag op prinsessen: had bijl met naam Alexia
Man verdacht van plan moordaanslag op prinsessen: had bijl met naam Alexia

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.