Man verdacht van plan moordaanslag op prinsessen: had bijl met naam Alexia

Rechtszaak

Vandaag, 20:46

Justitie verdenkt een 33-jarige man van het voorbereiden van een moordaanslag op prinses Amalia en prinses Alexia in februari van dit jaar in Den Haag. De man verschijnt maandag voor het eerst voor de rechter, meldt het Openbaar Ministerie.

Bij de verdachte zouden begin februari verschillende verdachte voorwerpen zijn aangetroffen. Zo zou hij in het bezit zijn geweest van twee bijlen, waar de woorden 'Alexia', 'Mossad' en 'Sieg Heil' in waren gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met de woorden 'Amalia', 'Alexia' en 'Bloedbad'.

Op maandag 4 mei is de eerste pro-formazitting in de rechtbank Den Haag.

Door Nina Laurens

