Verdachte ontkent aanslagplan prinsessen: 'Wilde met Amalia survivallen'

De 33-jarige man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia, ontkent volgens zijn advocaat 'met klem' dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat maandag in de rechtbank in Den Haag tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak tegen Anne Romke van der H. uit het Groningse Uithuizen.

Rechtbanktekening: Aloys Oosterwijk

De verdachte zou volgens het Openbaar Ministerie in het bezit zijn geweest van twee bijlen, waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Daarnaast zou de verdachte een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad.

Shownieuws-verslaggever Janine Schuinder is live bij de rechtbank en vertelt in bovenstaande wat we kunnen verwachten van deze eerste pro-formazitting.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Aanhouding

De man werd in januari aangehouden nadat hij overlast had veroorzaakt in een hotel in Den Haag. De verdachte stond op het balkon te schreeuwen, waarbij hij riep: "Ik maak ze allemaal af". "Uit verhoren bleek dat hij in de veronderstelling leeft dat hij een liefdesrelatie met prinses Amalia onderhoudt", zei de officier van justitie. Hij zei de bijlen, die de politie in de hotelkamer vond, nodig te hebben om met prinses Amalia te gaan survivallen, aldus de officier.

Volgens de advocaat heeft zijn cliënt de bijlen niet aangeschaft om een aanslag te plegen. "Hij is koningsgezind. Hij heeft geen enkele intentie om iemand van het koningshuis aan te vallen of dat hij van plan was om de prinsessen te bedreigen", zei de raadsman.

Van der H. wordt onderzocht door een psycholoog en een psychiater. De gedragsdeskundigen bekijken of de verdachte een persoonlijkheidsstoornis heeft. Bij de politie kwam hij erg verward over.

De advocaat van de verdachte vraagt de rechtbank het voorarrest van de man op te heffen, maar volgens het OM moet daarvoor eerst het rapport van de psycholoog en psychiater worden afgewacht. Er zou ook sprake zijn van vluchtgevaar, omdat de man in Uithuizen alleen een postadres heeft en verder vaak in hotels verblijft.