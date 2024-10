Verbijstering en boosheid over strafzaak Donny M.: 'Het is echt een monster'

Terwijl de strafzaak tegen Donny M. zich afspeelt in de rechtbank van Maastricht, zijn enkele straten verderop in de zaal van gemeenschapshuis Daalhof zo'n vijftig mensen bij elkaar gekomen om de zitting via een groot beeldscherm te volgen. Verbijstering en boosheid strijden om voorrang in de ruimte en de wisselende verklaringen van de verdachte roepen geschokte reacties op.

De zitting waarbij het gaat om de ontvoering, het misbruik en doden van de 9-jarige Gino, zorgt ook voor stilte in de zaal. Met ingehouden adem volgen buurtbewoners, bekenden van Gino en andere belangstellenden het gebeuren in de rechtbank. Tijdens de lunchpauze verzamelen veel toeschouwers zich buiten, om hun hart te luchten en een frisse neus te halen.

Monster

"Het is een monster", omschrijft een nicht van de moeder van Gino, die te emotioneel is om de zitting in de rechtbank bij te wonen. "Wat hij gedaan heeft, is met geen pen te beschrijven. Wat hij ons nabestaanden heeft aangedaan!" Een buurtgenoot waarschuwt dat Donny M.'s dagen geteld zijn, mocht hij ooit vrij komen. "Ik heb een dochter van zes, ik doe geen oog meer dicht, van wat zulke mensen kinderen aandoen", zegt hij. "Ik blijf erover malen."

Twee bewoners uit Geleen, de woonplaats van de verdachte, zijn naar Maastricht gekomen om hun vroegere buurman te horen verklaren. Zij zijn verbaasd dat hij 'tot zoiets' in staat was. "Dit hadden we niet van hem verwacht", vertelt de jonge buurvrouw. "Hij leek eerder onopvallend, hoewel hij wel altijd al onzin uitkraamde." Wat haar partner beaamt. "Hij moest altijd lang denken om op een vraag te antwoorden. Ontwijken en ontkennen, zo kennen we hem."

ANP/Hart van Nederland