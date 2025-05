Uitzendbureau ontsloeg 24-jarige vrouw met burn-out onrechtmatig

Afgelopen januari, slechts zes dagen na de jaarwisseling, deelde een 24-jarige vrouw op haar Instagram een foto van een oud- en nieuwviering waar zij bij aanwezig was. Na het zien van de foto werd de vrouw door haar werkgever, uitzendbureau Timing in Apeldoorn, op staande voet ontslagen. In de ogen van het uitzendbureau, waar zij op dat moment al een aantal melden stond ziekgemeld, zou dat namelijk betekend hebben dat het allemaal vast niet zo erg was. Dat ontslag had nooit mogen gebeuren, oordeelt de rechter in de zaak.

De jonge vrouw was sinds augustus 2024 werkzaam bij het uitzendbureau, als intercedent in het klantenteam van Schiphol. Op dat moment kampte de vrouw al met paniekaanvallen, die ze grotendeels had overgehouden aan haar voormalige werkomgeving waar ze te maken zou hebben gehad met verbaal geweld. In november van dat jaar wordt ze arbeidsongeschikt verklaard wegens een burn-out.

In haar ontslagbrief wordt de 24-jarige kwalijk genomen dat zij geen openheid van zaken heeft gegeven over haar geestelijke toestand in het verleden, maar wel solliciteerde voor een functie die "veel stressbestendigheid vereist." Ook wordt benoemd dat zij wel uit zou zijn gegaan terwijl ze op werk als ziek geregistreerd stond. Ze bezocht een nieuwjaarsfeestje bij een vriendin, en was een paar uur aanwezig op een festival. Tenslotte wordt haar direct verweten dat ze zou hebben "gelogen" over het verloop van haar vorige arbeidsovereenkomst en onvoldoende communiceerde over haar afwezigheid.

Allemaal geen geldige aanleidingen voor een ontslag op staande voet, oordeelt de kantonrechter in de rechtbank van Noord-Holland.

Geen hoor en wederhoor

Het uitgaan door de werknemer was een losstaande activiteit, op advies van haar behandelaar. Over de onbereikbaarheid oordeelde de rechter dat een minder ingrijpende maatregel, zoals een loonsanctie, gepaster zou zijn geweest. Daarnaast werd de vermeende misleiding over haar vorige werkervaring verworpen wegens gebrek aan concreet bewijs.

De rechter concludeerde dat Timing onvoldoende onderzoek had gedaan naar de feiten en geen hoor- en wederhoor had toegepast. De genoemde redenen worden niet dringend genoeg geacht om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen, waardoor het ontslag dus niet geldig is in de ogen van de wet. De rechter heeft geoordeeld dat het moet worden vernietigd.

Flinke rekening

Deze vernietiging betekent dat het loon vanaf de ontslagdatum tot de einddatum van het contract op 20 maart alsnog wordt toegewezen, en dus moet worden terugbetaald, evenals de betaling van een onterecht ingehouden bedrag van 2.627,08 euro. Ook werd Timing verplicht de wettelijke verhoging, rente, buitengerechtelijke kosten én de proceskosten voor de gedupeerde te betalen.

Volgens de rechter kan een ontslag op staande voet slechts worden gegeven als een minder zwaarwegende maatregel niet voldoende is, en had de werkgever in dit geval eerst moeten proberen om de situatie op een andere manier op te lossen.