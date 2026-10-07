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Eindelijk uitspraak in zaak Hennie de Laat: 10 jaar cel voor Tilburger (44)

Eindelijk uitspraak in zaak Hennie de Laat: 10 jaar cel voor Tilburger (44)

Rechtszaak

Vandaag, 11:51

De rechtbank in Breda heeft een 44-jarige inwoner van Tilburg veroordeeld tot 10 jaar cel voor een steekincident in 2017. Werner de R. stak destijds de 58-jarige Hennie de Laat neer. Vermoedelijk had De R. een schuld openstaan bij het slachtoffer.

Het lichaam van De Laat werd gevonden in een brandgang aan de Hoogvensestraat. Het slachtoffer had steekwonden in haar borst en haar keel was doorgesneden. De zaak-De Laat sleept al jaren.

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Straf valt lager uit dan eis

Het Openbaar Ministerie had 12 jaar cel geëist tegen De R. De straf viel uiteindelijk 2 jaar lager uit, wat voornamelijk het gevolg is van de lange looptijd van de zaak. De 44-jarige inwoner van Tilburg houdt vast aan het standpunt dat hij de vrouw niet heeft vermoord. De rechtbank oordeelde anders, onder meer vanwege het ontbreken van een alibi en de vondst van DNA van De R. onder de nagels van het slachtoffer.

De uitspraak liep de nodige vertraging op. Het vonnis stond oorspronkelijk gepland voor januari 2026, maar de rechtbank wilde extra vragen stellen aan een DNA-expert om tot een zorgvuldig oordeel te komen.

Hennies dochter Nina sprak de verdachte in een eerder stadium toe in de rechtbank. Hoe groot de impact van de moord op haar moeder is geweest, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Dochter Nina maakt gebruik van speekrecht in zaak Hennie de Laat

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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