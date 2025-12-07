Verdachte moord Hennie na jaren voor de rechter, dochter: 'Moet gerechtigheid komen'

Bijna acht jaar na de schokkende dood van de 58-jarige Tilburgse Hennie de Laat komt de zaak eindelijk voor de rechter. In 2017 werd de vrouw met een keelwond op straat gevonden. Haar familie hoopt op gerechtigheid nu de verdachte, een familievriend, eindelijk terechtstaat.

Op 23 december 2017 werd Hennie levenloos gevonden in een steeg bij een rij garageboxen. Haar keel zou zijn opengesneden. Vanaf het eerste moment stond vast dat zij het slachtoffer was van een misdrijf. Nu, jaren later, moet de verdachte voor de rechter verschijnen.

Enkele dagen na de moord in 2017 werd die verdachte al aangehouden, hij was een vriend van de familie. Wegens gebrek aan bewijs werd hij weer vrijgelaten, maar maandag moet de verdachte toch voorkomen. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld in de rechtbank van Breda.

Verdachte kind aan huis

Nina Mekes, de dochter van Hennie, vertelt aan Hart van Nederland dat de verdachte al twintig jaar bij de familie over de vloer kwam. "Hij was kind aan huis bij ons. Hij was meer bij ons dan bij zijn eigen familie", vertelt Nina. Dat hij na al die jaren nog steeds vrij rondloopt vreet haar op. "Er moet nu gerechtigheid komen. Dit heeft ze niet verdiend."

De zaak zou begin dit jaar al worden behandeld, maar werd toen op het laatste moment afgeblazen. Vanwege de NAVO-top in Den Haag was er te weinig parketpolitie, dat is politie voor in de rechtbank.

Voor de nabestaanden is eerste zitting maandag - de aanloop naar de inhoudelijke behandeling - erg beladen. Het is een moment waar ze lang naar hebben uitgekeken, maar dat ook gepaard gaat met gemengde gevoelens. "Ik slaap er slecht van", vertelt dochter Nina.