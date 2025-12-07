Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdachte moord Hennie na jaren voor de rechter, dochter: 'Moet gerechtigheid komen'

Rechtszaak

Vandaag, 20:30 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Bijna acht jaar na de schokkende dood van de 58-jarige Tilburgse Hennie de Laat komt de zaak eindelijk voor de rechter. In 2017 werd de vrouw met een keelwond op straat gevonden. Haar familie hoopt op gerechtigheid nu de verdachte, een familievriend, eindelijk terechtstaat.

Op 23 december 2017 werd Hennie levenloos gevonden in een steeg bij een rij garageboxen. Haar keel zou zijn opengesneden. Vanaf het eerste moment stond vast dat zij het slachtoffer was van een misdrijf. Nu, jaren later, moet de verdachte voor de rechter verschijnen.

Enkele dagen na de moord in 2017 werd die verdachte al aangehouden, hij was een vriend van de familie. Wegens gebrek aan bewijs werd hij weer vrijgelaten, maar maandag moet de verdachte toch voorkomen. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld in de rechtbank van Breda.

Verdachte kind aan huis

Nina Mekes, de dochter van Hennie, vertelt aan Hart van Nederland dat de verdachte al twintig jaar bij de familie over de vloer kwam. "Hij was kind aan huis bij ons. Hij was meer bij ons dan bij zijn eigen familie", vertelt Nina. Dat hij na al die jaren nog steeds vrij rondloopt vreet haar op. "Er moet nu gerechtigheid komen. Dit heeft ze niet verdiend."

De zaak zou begin dit jaar al worden behandeld, maar werd toen op het laatste moment afgeblazen. Vanwege de NAVO-top in Den Haag was er te weinig parketpolitie, dat is politie voor in de rechtbank.

Voor de nabestaanden is eerste zitting maandag - de aanloop naar de inhoudelijke behandeling - erg beladen. Het is een moment waar ze lang naar hebben uitgekeken, maar dat ook gepaard gaat met gemengde gevoelens. "Ik slaap er slecht van", vertelt dochter Nina.

Lees ook

Politie doorzoekt woning in onderzoek dood Hennie de Laat
Politie doorzoekt woning in onderzoek dood Hennie de Laat
Nog steeds geen veroordeling voor ombrengen Hennie de Laat (58): 'Ik leef iedere dag in een hel'
Nog steeds geen veroordeling voor ombrengen Hennie de Laat (58): 'Ik leef iedere dag in een hel'
Waar was de auto van Hennie de Laat na haar dood?
Waar was de auto van Hennie de Laat na haar dood?
Nina herdenkt overleden moeder met indrukwekkende lichtjestocht
Nina herdenkt overleden moeder met indrukwekkende lichtjestocht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.