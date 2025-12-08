Dochter vermoorde Hennie (58) spreekt verdachte toe: 'Dit had nooit mogen gebeuren'

De Tilburgse Hennie de Laat werd op 58-jarige leeftijd dood aangetroffen in een steeg op 23 december 2017. De verdachte was een huisvriend, maar door gebrek aan bewijs is hij destijds niet vervolgd. Nu, acht jaar later, komt de zaak alsnog voor de rechter en wordt er twaalf jaar cel tegen hem geëist. De dochter van Hennie, Nina Mekes, spreekt hem in de rechtszaal toe.

Nina vertelde eerder al aan Hart van Nederland dat de verdachte al twintig jaar bij de familie over de vloer kwam. "Hij was kind aan huis bij ons. Hij was meer bij ons dan bij zijn eigen familie", vertelt Nina. Dat hij na al die jaren nog steeds vrij rondloopt, vreet aan haar. "Er moet nu gerechtigheid komen. Dit heeft ze niet verdiend." Hennie werd aangetroffen met een opengesneden keel; de politie ging al snel uit van een misdrijf.

Boos op de wereld

De eerste zitting is maandag. Nina spreekt ook namens haar broer, die hun moeder enorm mist. Voor ze haar eigen verklaring begint, richt ze zich tot de verdachte. "Ik wil dat je mij aankijkt", roept ze hard. De rechter grijpt in en zegt dat het niet aan haar is om dat te vragen. Nina is geëmotioneerd, vooral uit boosheid, maar leest haar verklaring helder voor.

"Ik ben in een rijk gezin geboren, met een moeder die zelfs haar laatste euro opmaakte aan haar kinderen", begint ze. "Dat warme gevoel ben ik kwijtgeraakt. Mijn vader zit met een dochter die boos is op de wereld. Hij weet niet hoe hij mijn verdriet moet wegnemen." Sinds de dood van haar moeder viert Nina geen kerst meer zoals voorheen, terwijl de verdachte dat al die tijd wél kon doen. Dat steekt haar.

Gerechtigheid

"Dit had nooit mogen gebeuren. Ik kan geen mens uitleggen hoe erg ik haar mis, hoe diep deze wond zit." Dat haar moeder levenloos in een steeg werd achtergelaten, kan ze niet bevatten. "Ik kan de tijd niet terugdraaien, maar ik hoop dat de rechter het onderste uit de kan haalt, zodat er gerechtigheid komt voor mijn moeder. Dat is het minste wat ze verdient."

De rechter vraagt daarna aan de verdachte of hij wil reageren op de verklaring van Nina, die hij jarenlang kende. "Ik vind het heel erg wat er is gebeurd", zegt hij. Hij ontkent dat hij Hennie om het leven heeft gebracht. Volgens de officier van justitie zou het slachtoffer cocaïne hebben verhandeld om iets bij te verdienen naast haar uitkering. De verdachte zou bij haar in de schulden hebben gestaan.