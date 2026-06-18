OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tiener krijgt maximale straf en jeugd-tbs voor doodschieten Rivaldo (17)

Rechtszaak

Vandaag, 14:27

Link gekopieerd

Voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo in Amsterdam-Zuidoost moet een nu 17-jarige jongen twee jaar in jeugddetentie. Boven op deze maximale straf voor minderjarigen legt de rechtbank in Amsterdam de verdachte jeugd-tbs op.

"Volgens deskundigen heeft hij een beperkt empathisch vermogen en een gebrekkige gewetensfunctie en is het herhaalrisico groot. Er is een langdurige en intensieve behandeling nodig om tot een positieve gedragsverandering te komen", motiveert de rechtbank de maatregel.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Een aantal dagen na het tragische incident kwamen buurtbewoners samen om te praten over de schietpartij. Het was een emotionele avond, zo is te zien in de bovenstaande video.

Zwijgcultuur

Rivaldo werd vorig jaar op 7 augustus doodgeschoten bij een voetbalveldje. De toen 16-jarige verdachte werd een dag later aangehouden. Hij ontkende en wilde verder "op geen enkele wijze openheid van zaken geven", aldus de rechtbank. Die neemt hem dat kwalijk.

De rechtbank verwijst naar "de heersende zwijgcultuur in de wijk" en noemt het "een verdrietige constatering" dat er mensen aanwezig waren die niet met de politie hebben willen praten. Nabestaanden blijven daardoor achter met onbeantwoorde vragen.

Door ANP

Lees ook

OM eist maximumstraf tegen tiener die Rivaldo (17) doodschoot
OM eist maximumstraf tegen tiener die Rivaldo (17) doodschoot
Holendrecht rouwt om dood Rivaldo (17): 'We zijn een kind kwijt'
Holendrecht rouwt om dood Rivaldo (17): 'We zijn een kind kwijt'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.