Tiener krijgt maximale straf en jeugd-tbs voor doodschieten Rivaldo (17)

Voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo in Amsterdam-Zuidoost moet een nu 17-jarige jongen twee jaar in jeugddetentie. Boven op deze maximale straf voor minderjarigen legt de rechtbank in Amsterdam de verdachte jeugd-tbs op.

"Volgens deskundigen heeft hij een beperkt empathisch vermogen en een gebrekkige gewetensfunctie en is het herhaalrisico groot. Er is een langdurige en intensieve behandeling nodig om tot een positieve gedragsverandering te komen", motiveert de rechtbank de maatregel.

Een aantal dagen na het tragische incident kwamen buurtbewoners samen om te praten over de schietpartij. Het was een emotionele avond, zo is te zien in de bovenstaande video.

Zwijgcultuur

Rivaldo werd vorig jaar op 7 augustus doodgeschoten bij een voetbalveldje. De toen 16-jarige verdachte werd een dag later aangehouden. Hij ontkende en wilde verder "op geen enkele wijze openheid van zaken geven", aldus de rechtbank. Die neemt hem dat kwalijk.

De rechtbank verwijst naar "de heersende zwijgcultuur in de wijk" en noemt het "een verdrietige constatering" dat er mensen aanwezig waren die niet met de politie hebben willen praten. Nabestaanden blijven daardoor achter met onbeantwoorde vragen.