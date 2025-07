Zeven jaar cel voor Nederlander (20) voor verkrachting op Mallorca

De rechtbank in Mallorca heeft een twintigjarige Nederlander veroordeelt tot zeven jaar gevangenisstraf voor verkrachting. De Nederlander zou in 2023 een andere Nederlandse toerist onder valse voorwendselen mee hebben genomen en zich met geweld aan haar opgedrongen.

Plaatselijke media melden dat de man op 3 augustus 2023 een Nederlandse vrouw onder valse voorwendselen naar een wasruimte in een hotel in El Arenal hebben gelokt. Eenmaal in dit washok gebruikte de man geweld om zich aan de vrouw op te dringen. Beide Nederlanders verbleven in hetzelfde hotel ten zuiden van Palma.

Naast de gevangenisstraf moet de verdachte ook 13.215 euro smartengeld betalen aan het slachtoffer. De beklaagde ergerde zich in de rechtszaak dat het slachtoffer alleen aangifte tegen hem heeft gedaan omdat hij haar zou hebben beledigd.

ANP