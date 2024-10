Man (19) verkracht meisje op vakantie in Spanje: 200 uur werkstraf

Een 19-jarige man uit Raalte is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur vanwege de verkrachting van een 17-jarig meisje in de Spaanse badplaats Lloret de Mar. Dat meldt RTV Oost. Het misdrijf vond plaats tijdens een vakantie in augustus 2022. Naast de werkstraf kreeg de man ook een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden opgelegd.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In deze video leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

Het incident gebeurde tijdens een avondje uit, waarbij het meisje en de verdachte elkaar tegenkwamen in een nachtclub. De twee kenden elkaar van de middelbare school. Wat begon met seks tijdens de vakantie met wederzijdse toestemming, veranderde later in de nacht van 15 augustus toen de jongen opnieuw seks wilde, maar het meisje dit weigerde. Ondanks haar verzet, waarbij ze huilde en schreeuwde, dwong hij haar tot seks en liet haar vervolgens achter in de bosjes.

Schadevergoeding

Forensisch onderzoek bevestigde de verkrachting. Tijdens de rechtszaak stelde de verdachte dat hij zich niets meer kon herinneren van die nacht en voerde hij aan dat medische problemen hem fysiek ongeschikt maakten voor de verkrachting. De rechter wees dit verweer af en oordeelde dat er voldoende bewijs was om de verkrachting bewezen te verklaren.

Naast de werkstraf en de voorwaardelijke jeugddetentie moet de verdachte een schadevergoeding van ruim €27.000 betalen aan het slachtoffer. De zitting vond twee weken geleden plaats achter gesloten deuren, en de uitspraak werd maandag door de rechtbank bekendgemaakt.