Slachtoffer vergisaanslag Nieuwkuijk naar verdachten: 'Kijk naar wat jullie mij hebben aangedaan'

De vrouw die haar rechteronderbeen verloor door een explosie die bij haar voordeur afging in november 2024, heeft een heftige slachtofferverklaring voorgelezen in de rechtbank van Den Bosch. Daar staan de drie verdachten Othman H., Gerrit de J. en Max V terecht voor poging tot moord. Donderdag was de eerste zittingsdag.

De verdachten zouden zich in het adres vergist hebben: het explosief was niet voor de vrouw en haar gezin bedoelt, maar voor een heel ander adres. De vrouw kwam 's nachts naar beneden toen de hond blafte en ze een sissend geluid bij de voordeur hoorde. Daarna knalde de voordeur naar binnen en raakte zij doordat zij zo dichtbij stond zeer ernstig gewond.

Oorlogsslachtoffer

Ze laat foto's zien aan de verdachten van haar verwondingen. Tijdens haar slachtofferverklaring bedankt ze haar man en kinderen voor hun directe handelen. "Anders was ik er niet meer geweest. Ze hebben met broeksriemen mijn benen afgebonden", vertelt ze. "Moet je je voorstellen dat je kinderen hun moeder zo reddeloos moeten zien. Mijn man zag groen van wat hij zag. De artsen vonden me vergelijkbaar met een oorlogsslachtoffer."

Het linkerbeen van de vrouw raakte ook gewond, maar daar heeft ze veel last van. Artsen in het ziekenhuis maakten zich grote zorgen, vertelde het slachtoffer aan de rechters. Ze heeft nog veel last van herbelevingen. "Op mijn netvlies staan nog steeds de beelden van die vreselijke nacht."

Leven staat stil

De vrouw en haar man, die zelf ook een verklaring voorleest, hebben het vooral over hoe hun leven stilstaat sinds de aanslag is geweest. De man kampt nog altijd met de gevolgen van de explosie, heeft slaapproblemen, tinnitus, gehoorschade en werkt niet meer. "Het is al meer dan een jaar geleden. De wereld draait door. Voor ons draait de wereld en de tijd ook door, maar ons geluk staat stil."

Verdachte Othman H, die als de opdrachtgever voor het plaatsen van het explosief wordt gezien, ontkent enige vorm van betrokkenheid. De vrouw hoeft geen excuses van de verdachten voor wat zij haar en haar gezin hebben aangedaan, die accepteert ze niet. "Daar is de daad waarmee jullie ons geraakt hebben te groot voor."