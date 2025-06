Werkstraffen voor 4 minderjarigen om rellen Scheveningen

Vier minderjarigen die volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken waren bij de grote rellen in Scheveningen op 1 mei, zijn veroordeeld tot werkstraffen van veertig tot vijftig uur. Ze zijn veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Volgens het OM waren ze ook gewelddadig naar de politie toe.

"Mijn hele voorziening is naar de filistijnen geholpen", zei John nadat zijn ijssalon slachtoffer werd van de rellen in Scheveningen. Zijn verhaal zie je in de video hierboven.

Honderden jongeren gingen op 1 mei in de buurt van het Kurhaus in Scheveningen met elkaar en de politie op de vuist. Ze bekogelden de Mobiele Eenheid met stenen, fietsen en glaswerk. Ook richtten ze in de omgeving vernielingen aan, onder meer aan straatmeubilair en aan winkels.

Het Openbaar Ministerie had werkstraffen tussen de tachtig en honderd uur tegen de vier jongeren en nog een minderjarige geëist. De verdachten waren toen 15, 16 en 17 jaar. Zij zijn te zien op camerabeelden, en daaruit blijkt volgens het OM dat zij een bijdrage leverden aan het geweld. De kinderrechter veroordeelde vier van de vijf verdachten en sprak de vijfde vrij.

In het onderzoek naar de rellen in Scheveningen zijn nu in totaal tien verdachten aangehouden. Het onderzoek om meer verdachten aan te houden, is nog in volle gang, aldus het OM.

Bekijk hier hoe het er op 1 mei aan toeging in Scheveningen:

0:32 Honderden jongeren op de vuist in Scheveningen

ANP