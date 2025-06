Aanhoudingen in Rotterdam en Scheveningen na oproep feest, veel politie op de been

De politie heeft vrijdagavond tien personen aangehouden bij de Pier van Scheveningen. Op de boulevard was het verder "druk, maar beheersbaar", meldde de politie vrijdagavond. Ook in Rotterdam zijn meerdere aanhoudingen verricht.

Begin mei waren er rellen op de boulevard in Scheveningen. Eigenaar van ijssalon Palazzo John Duyvestijn weet maar al te goed hoe baldadig het eraan toeging (zie bovenstaande video).

De tien personen in Scheveningen werden aangehouden voor onder meer overtreding van de Wet wapens en munitie, belediging en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

In Rotterdam zijn drie mensen aangehouden, bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. Eén iemand kon geen identiteitsbewijs laten zien en twee anderen zijn aangehouden omdat ze het bevel niet opvolgden. Waarschijnlijk kunnen zij later vrijdagavond weer naar huis.

Ook is in Rotterdam preventief gefouilleerd in het gebied bij 58 mensen en zijn twee auto's doorzocht. Dat leverde niets bijzonders op.

Oproep feest

De politie is in groten getale aanwezig bij de Pier van Scheveningen en bij strand Nesselande in Rotterdam omdat er op sociale media oproepen rondgaan om ernaar toe te gaan voor een feest. Op beide plekken zijn veel jongeren aanwezig.

Volgens een woordvoerster van de politie is de situatie in Scheveningen nog wel "beheersbaar". Het is lastig te bepalen in hoeverre mensen naar de pier zijn gegaan wegens de specifieke oproep, zegt ze.

Een verslaggever van Hart van Nederland is ter plaatse in Rotterdam en ziet dat de sfeer op dit moment nog relatief rustig is. De politie heeft wel in ieder geval twee keer een wapenstok moeten trekken toen er schermutselingen waren. Er zijn niet alleen jongeren uit Rotterdam aanwezig, maar ook uit omliggende gemeenten.

Rellen Scheveningen

Begin vorige maand waren er grote rellen rond de boulevard van Scheveningen. Honderden jongeren raakten toen slaags met elkaar en met de politie.

Hart van Nederland/ANP

Beeld: District8