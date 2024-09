Rechter fluit provincie Utrecht terug, voorlopig geen zender op wolf

De provincie Utrecht mag voorlopig niet beginnen met het vangen, verdoven en zenderen van de wolf die op de Utrechtse Heuvelrug leeft en bij een aantal incidenten betrokken is geweest. Dat heeft de rechtbank in Utrecht maandag bekendgemaakt, na de zitting van vorige week.

De rechter moest uitspraak doen omdat de Faunabescherming en Animal Rights hadden gevraagd de vergunning voorlopig op te schorten in afwachting van de bezwaarprocedure die nog loopt bij de provincie. Het kan tot drie maanden duren voordat daar een besluit over is genomen.

De provincie Utrecht overweegt maatregelen tegen probleemwolf na incidenten met bezoekers in toeristisch gebied Den Treek-Henschoten.

2:08 Wolf op Utrechtse Heuvelrug? 'Het is te laat, ik heb begin april al aan bel getrokken'

