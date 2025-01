Rechtbank vindt eis te hoog: verdachten krijgen lagere straffen voor doodsteken Jimmy

De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag lagere celstraffen opgelegd dan geëist aan verdachten van het fatale geweld op festival Solid Grooves op 28 mei 2023 in Amsterdam. Hierbij kwam de 21-jarige Jimmy Schepers om het leven.

Hoofdverdachte Derzik H. (21) kreeg voor zijn rol bij de fatale steekpartij 14 jaar cel. Het Openbaar Ministerie had 20 jaar geëist, maar de rechtbank vond dat te hoog. Dat kwam onder meer door zijn jonge leeftijd en omdat hij nog nooit eerder veroordeeld was voor geweld.

Tegen twee andere verdachten was 4,5 jaar en twee jaar cel geëist. Maar ook bij hen legde de rechtbank een lagere straf op. Arginio E. (22) kreeg achttien maanden cel, Guillermo G. (22) kreeg een gevangenisstraf van een half jaar. Normaal wordt bij dit soort zaken vaak een taakstraf opgelegd, zei de voorzitter van de rechtbank, maar omdat het geweld zo heftig was legde ze toch een celstraf op.

Beelden

Volgens de rechtbank blijkt uit beelden van het incident dat H. de fatale steken heeft toegebracht. "U heeft met uw vrienden van Solid Grooves een onheilsplek gemaakt", zei de voorzitter. "U bleef maar terugkomen om te vechten, terwijl u zwaaide met het mes."

Schepers was met onder anderen zijn zus en haar vriend op het festival aan de Donauweg in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. De sfeer was onrustig en grimmig. Mensen werden beroofd, onder meer van dure zonnebrillen. Ook waren er te veel bezoekers en te weinig beveiligers. Organisator ID&T heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt.

Ruzie

Voor de fatale confrontatie was er al ruzie geweest met de groep rond H. Een tweede confrontatie liep volledig uit de hand (zie bovenstaande video). Schepers werd twee keer in zijn buik gestoken. Hij overleed later die avond in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. H. raakte ook verschillende anderen uit de groep met het mes.

Net als tijdens het proces zat de rechtszaal ook tijdens de uitspraak vol met nabestaanden van Schepers. Sommigen droegen shirts met zijn afbeelding. Ook stond een grote foto van het slachtoffer op een stoel in de zaal.

