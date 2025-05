Peter Gillis wint rechtszaak: vakantieparken voor gigantisch bedrag verkocht

De koper van de vakantieparken van Peter Gillis moet zich houden aan de afspraken uit de koopovereenkomst. Dat heeft de rechter in Haarlem donderdag bepaald in een kort geding dat door Gillis was aangespannen.

In februari bereikten de partijen een akkoord over de verkoop van tien Nederlandse vakantieparken voor een bedrag van 185 miljoen euro. Kort daarna trok de koper zich terug, omdat de Belastingdienst beslag had gelegd op de parken. Volgens de koper zorgde dat voor onrust bij de financiers achter de deal, die zich vervolgens zouden hebben teruggetrokken.

De rechter gaat daar niet in mee. Omdat Gillis inmiddels een regeling met de Belastingdienst heeft getroffen, zijn de koper en de betrokken financiers beschermd tegen de beslagen. Ze hoeven daar dus geen gevolgen van te ondervinden, oordeelt de rechter.

Onder vuur

Bovendien heeft de koper volgens de rechtbank zijn bezwaren tegen het koopcontract onvoldoende onderbouwd. Tijdens de zitting verklaarde hij zelfs dat de financiering rond is. Die zou afkomstig zijn van drie particuliere geldschieters, maar hun identiteit en de precieze afspraken bleven onduidelijk.

De verkoop is voor Gillis een belangrijke stap. De vakantieparken lagen al langere tijd onder vuur vanwege illegale bewoning en vermoedens van belastingfraude. Uiteindelijk moesten alle locaties de deuren sluiten, zonder uitzicht op heropening. Vorige maand werd Gillis veroordeeld tot een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, wegens belastingfraude. Hij is in hoger beroep gegaan.

