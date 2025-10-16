Hans H. wachtte Tonnie op bij kinderopvang en stak haar dood: 14 jaar cel en tbs

De rechtbank in Zwolle heeft donderdag de 57-jarige Hans H. uit Schoonebeek veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hij vermoordde op 29 oktober 2024 zijn vrouw Tonnie (53) op straat in Hardenberg, nadat hij haar had opgewacht bij het kinderdagverblijf waar ze werkte.

H. reed Tonnie klem, sloeg een ruit van haar auto in en stak haar meermaals met een mes. Ook verwondde hij zichzelf. Toen het slachtoffer op de grond viel, bleef hij op haar insteken. Daarna reed hij weg, maar kwam korte tijd later terug. Een buurtbewoner wist hem te stoppen door de voorruit van zijn auto in te slaan met een bezemsteel. Tonnie overleed onderweg naar het ziekenhuis.

Messen en lifehammer

Volgens de rechtbank is bewezen dat H. met voorbedachten rade handelde. Hij had eerder doodsbedreigingen geuit, een auto gehuurd in Coevorden en was met twee messen en een lifehammer naar Hardenberg gereden. Daar wachtte hij ruim een half uur op zijn vrouw. "Verdachte heeft zijn besluit haar te doden zonder aarzelen doorgezet en ten uitvoer gebracht", aldus de rechtbank in het vonnis. H. stak het slachtoffer circa twintig keer met een groot keukenmes.

De rechtbank rekent het H. zwaar aan dat de "afschuwelijke moord" plaatsvond op de parkeerplaats bij het kinderdagverblijf, kort voor vijf uur 's middags, "het ophaalmoment voor de kinderen".

Mishandeling

De veroordeling is ook voor de mishandeling van het latere slachtoffer en hun jongste dochter, acht dagen eerder. Voor die mishandeling kreeg H. op 22 oktober 2024 een huis- en contactverbod opgelegd, wat hij onterecht vond. Hij schond het verbod in de dagen daarna herhaaldelijk. Op de ochtend van 29 oktober sprak de vrouw hierover met de politie.

Aan de geweldsuitbarstingen ging een lange geschiedenis vooraf. Het gezin leed volgens de rechtbank al jaren onder H.'s drugsgebruik, zijn paranoïde wanen en zijn achterdochtigheid. Volgens gedragsdeskundigen verkeerde de man ten tijde van de moord in een paranoïde psychotische toestand en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank heeft die conclusie overgenomen.