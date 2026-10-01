OM eist 18 jaar cel voor moord op vrouw in Enschede

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag achttien jaar cel geëist tegen Kendrick J. (38) uit Enschede. Hij wordt ervan verdacht eind maart vorig jaar een 43-jarige vrouw te hebben vermoord in zijn woning aan de Julianastraat in Enschede. De zaak diende donderdag bij de rechtbank in Almelo.

De politie vond het lichaam van Sahra Said, die geen vaste woon- of verblijfplaats had, in de nacht van 27 op 28 maart in een slaapkamer van de woning van J. De woning stond in de omgeving bekend als een drugspand.

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De vrouw was volgens justitie enkele uren eerder om het leven gebracht. Ze was geschopt en geslagen, gesmoord en lag vastgebonden op haar buik. Om haar hoofd en hals waren een hemd, een T-shirt, een sjaal en plastic gewikkeld. Haar handen en voeten waren vastgebonden met veters. Op de materialen zaten DNA-sporen van J., net als onder een nagel van het slachtoffer. J. had op zijn beurt DNA-sporen van het slachtoffer onder zijn nagels.

OM: 'Alle sporen wijzen naar J.'

J. ontkende in de rechtbank dat hij de vrouw had aangeraakt, maar daaraan hecht het OM geen waarde omdat "alle sporen naar hem wijzen". J. wees in de rechtbank medeverdachte Fadi A. (25) uit Enschede aan als dader van de moord, maar A. verklaarde tijdens de zitting dat hij de vrouw alleen "een kleine veeg" had gegeven. Hij beschuldigde haar van diefstal van zijn fiets.

Volgens het OM sloeg hij haar echter knock-out en was dit het begin van de geweldsspiraal. Tegen deze vermeende drugsdealer eiste het OM twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, voor een poging tot zware mishandeling.

'Mijn moeder was grappig en zorgzaam'

De nabestaanden van de Somalische vrouw maakten in de rechtbank gebruik van hun spreekrecht. "Sahra was een sterke en charmante vrouw die veel uitdagingen heeft meegemaakt in haar leven. Haar dood laat een onmeetbare leegte achter in ons leven", vertelde de broer van het slachtoffer.

Slachtofferadvocaat Wendy van Egmond voerde het woord namens de dochter van het slachtoffer. De kinderen van het slachtoffer wonen bij familie in Engeland. "Mijn moeder was grappig en zorgzaam. Het was geweldig om haar om me heen te hebben. Mij is de kans ontnomen om nieuwe herinneringen met haar te maken", liet de dochter weten. "Het besef dat dit de rest van mijn leven zo zal zijn, breekt mijn hart."

J. zat tussen zijn 18e en 34e levensjaar ruim negen jaar in de Arubaanse gevangenis na diverse veroordelingen. Hij verbleef voor observatie in het Pieter Baan Centrum, maar wilde niet aan het onderzoek naar zijn persoon meewerken.