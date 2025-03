Dode vrouw (43) gevonden in huis Enschede, politie houdt man (37) aan

In Enschede is in de nacht van donderdag op vrijdag een dode vrouw (43) gevonden in een woning. De politie vermoedt dat zij om het leven is gekomen door een misdrijf. Een 37-jarige man is aangehouden.

De man was aanwezig in de woning aan de Julianastraat. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw. De vrouw had geen vaste woon- of verblijfplaats.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is opgestart om te onderzoeken hoe de vrouw om het leven is gekomen. Naast de woning aan de Julianastraat doet het TGO ook onderzoek in een woning aan de Tusveldburg.

Er wordt op dit moment onderzocht of er meer mensen betrokken waren bij de dood van de vrouw. De politie start een buurtonderzoek en camerabeelden worden bekeken.