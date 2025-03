Nog twee mannen opgepakt in zaak dode vrouw (43) Enschede

De politie heeft maandag twee jonge mannen van 19 en 23 jaar aangehouden in verband met de dood van een 43-jarige vrouw in Enschede. De twee verdachten stapten zelf naar het politiebureau. Wat hun precieze rol is, wordt nog onderzocht.

De vrouw werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.30 uur dood gevonden in een woning aan de Julianastraat, in het centrum van de Overijsselse stad. Op dat moment was er ook een 37-jarige man in het huis aanwezig. Hij werd direct opgepakt. Hij zit nog altijd vast.

De politie gaat uit van een misdrijf. Hoe de vrouw precies om het leven is gekomen, is nog altijd niet duidelijk. Forensisch onderzoek en sporenonderzoek moeten meer duidelijkheid geven.

ANP