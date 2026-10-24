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Oud-burgemeester Groningen gaat in cassatie in masturbatiezaak

Oud-burgemeester Groningen gaat in cassatie in masturbatiezaak

Rechtszaak

Vandaag, 10:35

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Voormalig burgemeester van Groningen Koen Schuiling gaat in cassatie tegen de uitspaak in hoger beroep dat hij schuldig zou zijn aan schennispleging door te masturberen in zijn auto. Dat heeft hij via een verklaring bekendgemaakt in de podcast Belleman & Van Dop.

Het gerechtshof in Zwolle oordeelde vorige week dat Schuiling in maart 2024 masturberend achter het stuur van zijn auto heeft gezeten, terwijl hij tussen Hoogezand en Groningen over de A7 reed. Het Hof legde hem een boete van 250 euro op, net als de politierechter eerder. Schuiling heeft altijd ontkend. Hij verklaarde eerder dat hij hevige pijn in zijn onderbuik had en dat hij daarover wreef. Hij maakt daarom opnieuw bezwaar.

'Immense gevolgen'

"Ik ben vanaf het begin altijd duidelijk geweest over wat er die avond aan de hand was en waar ik last van had", zegt Schuiling in een verklaring die werd voorgelezen door rechtbankverslaggever Saskia Belleman. "Het is voor mij onbegrijpelijk dat het hof dat niet gelooft. Het gaat in deze zaak over een relatief kleine boete, maar de gevolgen voor mij zijn immens."

Schuiling zegt dat de veroordeling onrechtvaardig voelt en dat hij nog steeds strijdbaar is om zijn recht te halen.

Vorig jaar zei de rechter dat ze begrijpt dat het de burgemeester hard raakt, gezien alle media-aandacht:

Ex-burgemeester Groningen veroordeeld voor schennispleging

Door Redactie Hart van Nederland

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