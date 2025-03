Ex-burgemeester Groningen veroordeeld voor masturberen achter het stuur

De politierechter in Zwolle heeft woensdag voormalig burgemeester van Groningen Koen Schuiling een boete van 250 euro opgelegd voor schennis van de eerbaarheid. De rechter acht bewezen dat de 66-jarige Schuiling in maart vorig jaar op de A7 tussen Hoogezand en Groningen al rijdend heeft gemasturbeerd. Schuiling ontkent de beschuldigingen. Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

De zaak kwam aan het rollen na een melding van een vrachtwagenchauffeur. Hij verklaarde dat Schuiling hem op de snelweg was gepasseerd en vervolgens een tijdje naast hem bleef rijden. Daarbij zou de oud-burgemeester deels ontkleed zijn geweest en zijn geslachtsdeel zichtbaar zijn geweest. De binnenverlichting van de auto stond aan. Na het stoppen op een afrit sprak de chauffeur hem aan, onder meer om te voorkomen dat vrouwelijke weggebruikers hiermee geconfronteerd zouden worden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Hevige pijn in onderbuik'

Tijdens de rechtszaak hield Schuiling vol dat hij onschuldig is. Hij verklaarde last te hebben van medische klachten die hevige buikpijn veroorzaken. Volgens hem had hij zijn broek losgemaakt en over zijn buik gewreven om de pijn te verlichten. "Mijn gedrag was misschien opmerkelijk, maar ik heb niets verkeerds gedaan", zei hij tijdens de zitting.

Het is niet de eerste keer dat Schuiling in opspraak raakt door dergelijk gedrag. In oktober 2023 werd een vergelijkbaar voorval door de politie vastgelegd. Ook toen beriep hij zich op medische problemen.

Voldoende bewijs

Schuilings raadsman had de rechter om vrijspraak gevraagd, onder meer omdat de verklaring van een enkele getuige - in dit geval de vrachtwagenchauffeur - niet genoeg is voor een bewezenverklaring. De politierechter volgde de redenering van de officier van justitie: de verklaring van de vrachtwagenchauffeur wordt grotendeels ondersteund door de verklaring van Schuiling zelf, waardoor er voldoende bewijs is voor een veroordeling. Volgens de rechter is er "geen enkele reden" om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaring van de chauffeur.

Schuiling was vanaf 2019 tot oktober vorig jaar burgemeester van Groningen. Voor het incident in maart was hij al aan het nadenken over het neerleggen van zijn functie. De strafzaak heeft de beslissing bespoedigd.

ANP