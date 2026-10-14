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Oud-burgemeester Groningen moet boete betalen in masturbatiezaak

Oud-burgemeester Groningen moet boete betalen in masturbatiezaak

Rechtszaak

Vandaag, 14:25

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Voormalig burgemeester van Groningen Koen Schuiling is woensdag ook in hoger beroep veroordeeld voor schennispleging. Het gerechtshof in Zwolle heeft hem een boete van 250 euro opgelegd. Volgens het hof masturbeerde Schuiling in maart 2024 achter het stuur van zijn auto, toen hij over de A7 tussen Hoogezand en Groningen reed.

De boete is gelijk aan de straf die de politierechter in Zwolle vorig jaar oplegde. Ook het Openbaar Ministerie had een boete van 250 euro geëist. Schuiling was het niet eens met de eerdere uitspraak en ging daarom in hoger beroep.

Vorig jaar zei de rechter dat ze begrijpt dat het de burgemeester hard raakt, gezien alle media-aandacht:

Ex-burgemeester Groningen veroordeeld voor schennispleging

Verklaring overtuigt rechters niet

Schuiling heeft altijd een andere verklaring gegeven voor zijn gedrag. Volgens de oud-burgemeester had hij op dat moment hevige pijn in zijn onderbuik en wreef hij daarom over zijn buik. Het gerechtshof is niet overtuigd door die medische verklaring en oordeelt dat sprake was van schennispleging.

Schuiling was woensdag niet aanwezig bij de uitspraak van het gerechtshof in Zwolle. De boete van 250 euro blijft daarmee ook na het hoger beroep staan.

Door ANP

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