Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
OM vervolgt 15-jarige jongen niet voor vechtpartij met Israëliërs op vakantiepark

OM vervolgt 15-jarige jongen niet voor vechtpartij met Israëliërs op vakantiepark

Rechtszaak

Vandaag, 15:58

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een 15-jarige jongen die deze zomer werd aangehouden na een vechtpartij op een vakantiepark in Westerhoven niet vervolgen. Er is geen overtuigend bewijs dat de jongen schuldig zou zijn aan geweldpleging.

De ruzie ontstond op 21 augustus tussen twee groepen tijdens een paintballspel op het Brabantse park. Meerdere mensen zouden geweld hebben gebruikt. Twee mannen van 37 en 41 jaar uit Israël raakten gewond. Tegen de 15-jarige jongen uit Maarssen was aangifte gedaan.

Er was veel aandacht voor de zaak:

Politie onderzoekt mishandeling Israëliërs op vakantiepark
0:43

Politie onderzoekt mishandeling Israëliërs op vakantiepark

Maar volgens het OM verliep het voorval "zeer chaotisch" en lopen de verklaringen van getuigen en de verdachte uiteen. Er zijn geen camerabeelden. Het blijft dus onduidelijk wie geweld heeft gebruikt. Daarom laat het OM de zaak tegen de jongen vallen.

Er zouden ook discriminerende opmerkingen zijn gemaakt, maar ook daar is geen bewijs voor gevonden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Lees ook

Israëlische toeristen mishandeld in vakantiepark, 15-jarige aangehouden
Israëlische toeristen mishandeld in vakantiepark, 15-jarige aangehouden
CIDI doet aangifte na filmpje 'Israëlische toeristen' op Center Parcs
CIDI doet aangifte na filmpje 'Israëlische toeristen' op Center Parcs

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.