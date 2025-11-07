OM vervolgt 15-jarige jongen niet voor vechtpartij met Israëliërs op vakantiepark

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een 15-jarige jongen die deze zomer werd aangehouden na een vechtpartij op een vakantiepark in Westerhoven niet vervolgen. Er is geen overtuigend bewijs dat de jongen schuldig zou zijn aan geweldpleging.

De ruzie ontstond op 21 augustus tussen twee groepen tijdens een paintballspel op het Brabantse park. Meerdere mensen zouden geweld hebben gebruikt. Twee mannen van 37 en 41 jaar uit Israël raakten gewond. Tegen de 15-jarige jongen uit Maarssen was aangifte gedaan.

Er was veel aandacht voor de zaak:

0:43 Politie onderzoekt mishandeling Israëliërs op vakantiepark

Maar volgens het OM verliep het voorval "zeer chaotisch" en lopen de verklaringen van getuigen en de verdachte uiteen. Er zijn geen camerabeelden. Het blijft dus onduidelijk wie geweld heeft gebruikt. Daarom laat het OM de zaak tegen de jongen vallen.

Er zouden ook discriminerende opmerkingen zijn gemaakt, maar ook daar is geen bewijs voor gevonden.