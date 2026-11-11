OM onderzoekt meerdere sterfgevallen in zaak rond verpleger Jelle D.

De 26-jarige Jelle D. uit Oirschot staat woensdag voor de rechter. D. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee personen uit een woonzorgcentrum Joris Zorg in het Brabantse dorp in augustus, waar hij toen werkte als verpleger. Het Openbaar Ministerie meldt tijdens de eerste zitting dat er nog andere sterfgevallen worden onderzocht.

Afgelopen zomer werd Jelle D. opgepakt. Het OM verdenkt de man ervan insuline te hebben toegediend aan de slachtoffers die als gevolg daarvan kwamen te overlijden. Het eerste slachtoffer zou 15 augustus 2026 zijn overleden, het tweede slachtoffer vier dagen later.

Joris Zorg reageerde eerder tegenover Hart van Nederland op de zaak. Bekijk die reactie in de video hierboven.

Onderzoek in volle gang

Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. Naast de twee bekende sterfgevallen, wordt er ook nog onderzoek gedaan naar andere overlijdens in de zorgstelling. Dat laat het OM woensdag weten tijdens de eerste zitting.

Joris D. zou eerder hebben meegedaan aan het tv-programma De Bondgenoten.

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