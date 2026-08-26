Zorgmedewerker (26) gelinkt aan tweede sterfgeval woonzorgcentrum Oirschot

De 26-jarige man die is aangehouden in het onderzoek naar de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oirschot, wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een tweede persoon. Ook deze persoon woonde in het zorgcentrum. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De zorgorganisatie is "ontzettend" geschrokken van het nieuws.

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"Wij zitten ook met een hele hoop vragen en moeten het verdere onderzoek afwachten. Hopelijk komt er zo snel mogelijk duidelijkheid", meldt een woordvoerder. De zorginstelling zegt "volledige medewerking" te verlenen aan het onderzoek.

De verdachte werkte in het woonzorgcentrum, waar 130 mensen wonen, met name mensen met dementie. Vorige week ontstonden na het overlijden van een hoogbejaarde man vragen over de omstandigheden en de doodsoorzaak.

Onderzoek na eerste sterfgeval

Daarop werd onderzoek gedaan. Daaruit blijkt volgens het OM dat "de aangehouden man mogelijk een rol heeft gespeeld" bij de dood van de hoogbejaarde bewoner.

Tijdens dat onderzoek kwam nog een sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Volgens het OM gaat het om een tweede overleden bewoner "waarmee de verdachte in verband wordt gebracht".

Verdachte blijft langer in voorarrest

Het onderzoek naar de twee sterfgevallen loopt. Welke rol de medewerker mogelijk heeft gespeeld, meldt het OM niet. "Het woonzorgcentrum verleent alle medewerking aan het onderzoek", aldus het OM.

Het politieonderzoek naar wat er precies is gebeurd, gaat volgens het OM "onverminderd door". De verdachte werd woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die besloot de man veertien dagen langer in voorarrest te houden.