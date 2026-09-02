'Medewerker zorgcentrum Oirschot langer vast om dood twee bewoners'

De medewerker die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oirschot, blijft 45 dagen langer in de gevangenis. Dat heeft de raadkamer woensdagmiddag besloten, meldt Omroep Brabant.

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Joris Zorg reageerde eerder tegenover Hart van Nederland op de zaak. Bekijk die reactie in de video hierboven.

Volgens het Openbaar Ministerie ontstonden na het overlijden van een hoogbejaarde man in de zorginstelling vragen over de omstandigheden en de doodsoorzaak. Uit onderzoek blijkt volgens het OM dat "de aangehouden man mogelijk een rol heeft gespeeld" bij zijn dood.

Tweede sterfgeval onderzocht

Tijdens het onderzoek kwam ook een tweede sterfgeval naar voren "waarmee de verdachte in verband wordt gebracht". Ook dat slachtoffer is een hoogbejaarde man. Wat er precies met beide bewoners is gebeurd, is nog onderwerp van onderzoek.

De Telegraaf meldde eerder dat D. een van de eerste deelnemers was aan het tv-programma De Bondgenoten. Talpa, dat het programma maakt, heeft eerder gereageerd op dit bericht en zegt officieel geen bevestiging te hebben dat het daadwerkelijk om de oud-deelnemer gaat. "Gezien de berichtgeving en de ernst van de zaak, hebben we uit respect voor de nabestaanden besloten de content waarin hij voorkomt offline te halen."