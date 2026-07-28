OM eist werkstraf voor illegale handel in puppy's uit Bulgarije

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam 200 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist tegen de 29-jarige Berkan D. uit Best voor illegale handel in jonge hondjes. Volgens justitie verkocht D. piepjonge pomeriaantjes (dwergkeeshondjes), die hij van een fokker in Bulgarije betrok.

De pups waren veelal ziek en werden in Nederland en België verkocht met vervalste hondenpaspoorten. Vijf hondjes overleden na de verkoop. D. reed zo'n dertig keer op en neer naar de Bulgaarse fokker, met naar eigen zeggen vijf pups per reis. De lange autoreis ondermijnde de gezondheid van de dieren. D. bracht de hondjes, die te jong van hun moeder waren gescheiden, meestal aan de man via advertenties op Marktplaats.

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'Zeer gewiekste vorm van oplichting'

Volgens de officier van justitie was de werkwijze van D. "bijzonder geniepig" en een "zeer gewiekste vorm van oplichting". De man heeft zich "geen moment bekommerd" om het lijden van de dieren, noch om de "emotionele gevolgen" voor zijn opgelichte afnemers, aldus de officier. "Hij heeft zich laten leiden door geldzucht." Veertien kopers hebben aangifte gedaan.

De verdachte kwam in beeld na meldingen bij dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. Hij werd in oktober 2022 aangehouden. Na zijn vrijlating zou hij zijn handel hebben voortgezet, wat leidde tot een hernieuwde arrestatie ruim een jaar later.

Ten overstaan van de rechtbank zei D. dat hij geen "dierenmishandelaar" is. "Daar ben ik het helemaal mee oneens. Het was gewoon een beroep dat ik leuk vond. Het was wel moeilijker dan ik had gedacht, ik had niet genoeg kennis."