Nikita W. hoort 12 jaar cel eisen voor dodelijke steekpartij in Veenendaal

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een gevangenisstraf van 12 jaar geëist tegen Nikita W. (27) uit Hilversum voor een dodelijke steekpartij in juni 2025 in Veenendaal. De vrouw stak in de avond van 4 juni vorig jaar het slachtoffer in zijn rug, terwijl hij na een ripdeal in een worsteling was verwikkeld met haar vriend.

W. was met Edelmar H. (36) naar Veenendaal gereden om met geld van haar opa illegale sigaretten voor hem te kopen, vertelde ze tijdens haar strafzaak in de rechtbank in Utrecht. Na het afgeven van 2000 euro aan het latere slachtoffer rende hij weg. H. rende achter hem aan en belandde met hem in een vechtpartij op de Riethoek. "Ik heb gevochten voor mijn leven", zei H. tegen de rechters.

Verdachte had keukenmes van huis mee

W. kwam op het geschreeuw af met een van huis meegenomen keukenmes. Met haar messteek raakte ze de slagader bij het hart van het slachtoffer. De jongeman overleed op straat aan zijn verwondingen. Beide verdachten werden in de nacht die volgde aangehouden door een arrestatieteam.

Het OM vroeg in de zaak van H. vrijspraak van doodslag.

'Ze hebben me alles afgenomen.' moeder van het dodelijke slachtoffer

De moeder van het slachtoffer was niet in staat om met de verdachten in dezelfde zittingszaal te zitten. "Ze hebben mijn zoon gedood en mij achtergelaten in een uitzichtloze situatie", zei ze in een audio-opname. "Door hun daden ben ik niet alleen mijn zoon kwijt, maar ook mijn toekomst, mijn gevoel van veiligheid, mijn werk en carrière. Ze hebben me alles afgenomen."

De moeder vertelde over het moment dat de politie bij haar aanbelde na een slapeloze nacht. "Sindsdien ben ik niet meer wakker geworden uit deze nachtmerrie. De pijn wordt niet minder. Het gemis wordt alleen maar erger", zei ze. Haar zoon, enig kind, omschreef ze als lief, betrouwbaar, sportief en sterk. "We waren altijd samen. Samen hebben we gevochten tegen het leven. We hebben moeilijke tijden doorstaan, fouten gemaakt, gelachen en gehuild. En steeds geprobeerd iets van het leven te maken."

Borderline

De advocaat van W. zei dat zijn cliënt heeft gehandeld uit zelfverdediging, omdat er sprake was van een gevechtssituatie. Volgens hem reageerde ze impulsief in deze noodweersituatie en verdient ze geen gevangenisstraf. Gedragsdeskundigen achten W. licht verminderd toerekeningsvatbaar. Ze heeft borderline, met antisociale en narcistische trekken. De raadsman vindt mede daarom de strafeis veel te hoog.

De rechtbank doet 13 augustus uitspraak.