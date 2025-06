Man (35) en vrouw (26) aangehouden na dodelijke steekpartij in Veenendaal

Een man is woensdagavond om het leven gekomen door een steekincident in Veenendaal. Twee verdachten zijn woensdag- op donderdagnacht aangehouden. Het gaat om een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 26-jarige vrouw uit Hilversum.

Rond 18.30 uur vond de steekpartij plaats op de Riethoek. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar de man overleed aan zijn verwondingen.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.

ANP