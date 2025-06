Zwaargewonde na steekpartij in woonwijk Veenendaal, daders gevlucht

Een persoon is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een steekincident aan de Riethoek in Veenendaal. De eerste meldingen kwamen rond 18.35 uur binnen bij de hulpdiensten. De politie is nog op zoek naar de daders.

De hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. Brandweerlieden plaatsten schermen om ramptoeristen en nieuwsgierige buurtbewoners op afstand te houden, zodat de hulpverlening in alle rust kon plaatsvinden.

De arts bij het Mobiel Medisch Team (MMT) legt uit waarom hun aanwezigheid van levensbelang is.

Het slachtoffer werd aangetroffen in een steegje naast een woning. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart en spreekt met getuigen om de toedracht te achterhalen.

Wandelaars Vierdaagse moeten omlopen

Op het moment van de steekpartij vond ook de jaarlijkse Avondvierdaagse plaats. Volgens De Gelderlander werden wandelaars tegengehouden bij een straat in de buurt om ruimte te maken voor de hulpdiensten. Zij moesten vanaf daar een alternatieve route volgen.