Milieuorganisaties boeken succes: rechter veegt vergunning Schiphol van tafel

De rechtbank in Den Haag heeft de natuurvergunning voor Schiphol vernietigd. Volgens de rechter is de vergunning, die het kabinet in september 2023 verleende, onvoldoende zorgvuldig voorbereid en niet goed onderbouwd.

De zaak was aangespannen door meerdere milieuorganisaties, de gemeenteraad van Nieuwkoop en het Amsterdamse college van B&W.

Eerder deden omwonenden van Schiphol aangifte tegen het vliegveld, daarom stonden ze al vaker in de rechtbank. Die beelden zie je bovenaan dit artikel.

Voor het verkrijgen van de vergunning moest worden aangetoond dat de activiteiten op en rond Schiphol geen schadelijke effecten hebben op beschermde natuur in de omgeving. Het ging daarbij onder meer om de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden, en om de vraag in hoeverre beschermde diersoorten worden verstoord door overvliegend vliegverkeer.

De rechter stelt dat de toenmalige minister van Natuur en Stikstof had moeten toelichten welke maatregelen zijn genomen om de natuur voldoende te beschermen. Die motivering ontbreekt. Hoewel deze verplichting pas sinds een uitspraak van de Raad van State eind vorig jaar formeel geldt, had het kabinet volgens de rechtbank alsnog aan die eis moeten voldoen.

