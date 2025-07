Slachtoffers steekpartij Dam waren toeristen, Belgisch slachtoffer heeft dwarslaesie

Bij de eerste inleidende zitting tegen verdachte Roman D., die vijf willekeurige slachtoffers zou hebben neergestoken bij de Dam in Amsterdam, werden woensdag meerdere dingen duidelijk. Zo heeft D. tot nu toe nog geen verklaring willen afleggen over zijn motief. Dat maakte de officier van justitie woensdag bekend in de rechtbank in Amsterdam, waar D. niet aanwezig was. Hij is inmiddels drie keer gehoord.

Het Openbaar Ministerie verdenkt D. van vijf pogingen tot moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Bij de steekpartij rond de Sint Nicolaasstraat raakten donderdagmiddag 27 maart vijf mensen gewond.

Wie waren de slachtoffers?

De slachtoffers waren toeristen uit Polen, België, Nederland en een ouder echtpaar uit Amerika. De vrouw van het stel was bijna dood, medisch ingrijpen heeft haar leven gered, zei de officier van justitie. Het Belgische slachtoffer ligt nog altijd in een revalidatiecentrum. Zij heeft geen gevoel in haar benen, dat wordt veroorzaakt door een gedeeltelijke dwarslaesie, zei haar advocaat Arlette Schijns.

Dit is wat er allemaal op de dag van de steekpartij gebeurde:

De slachtoffers werden allemaal gestoken in hun bovenlijf, ter hoogte van de longen. Bij twee vrouwen bleven de messen achter in het lichaam. "Allen mogen blij zijn dat zij het er levend vanaf hebben gebracht", zei de officier van justitie.

De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog en een psychiater van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De verdachte zegt daaraan mee te werken.

Mengvorm

Volgens de advocaat van D. had hij geen ideologisch, religieus of politiek motief. Zij noemde zijn daad "tragisch ontspoord individueel handelen van client." Dat zou mogelijk veroorzaakt zijn door een hersenbeschadiging die hij opliep in het leger. Voor het OM liggen alle scenario's nog open. "Variërend van een combinatie van psychosociale factoren en oorlogsinvloeden tot aan aansturing door een criminele of statelijke actor. Of een mengvorm."

De officier sprak op de eerste openbare zitting van "een heftig incident in hartje Amsterdam." De verdachte is afkomstig uit de regio Donetsk in Oost-Oekraïne en diende jarenlang in het Oekraïense leger, dat hem ook een onderscheiding gaf. Hij kreeg eerder dit jaar verlof voor een bezoek aan zijn moeder in Tsjechië.

Zijn reisbewegingen zijn in kaart gebracht. Hij vertrok op 4 maart vanuit het zuiden van Oekraïne en reisde via Polen naar Duitsland, waar hij op 6 maart aankwam bij een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Berlijn. Tot 26 maart verbleef hij in een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Hij reisde die dag met de trein naar Amsterdam. Zijn hele verblijf is in kaart gebracht, aan de hand van camerabeelden en telefoongegevens.

I am sorry I am crazy. D.

Na aankomst in het hotel aan het Damrak ging hij naar enkele winkels en het Wertheimpark en wilde hij naar een messenwinkel, die gesloten bleek. De volgende ochtend kocht hij daar alsnog twee messen voor 167 euro. De manager van de winkel belde de politie nadat hij de verdachte herkende op beelden die rondgingen van de aanhouding. Een getuige hoorde D. daarbij zeggen "'I am sorry I am crazy'".

De volgende zitting staat gepland op 26 augustus, dat is weer een voorbereidende zitting.

