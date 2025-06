'Verdachte steekincident Dam is Oekraïense militair die deserteerde'

De man die vastzit omdat hij in maart in Amsterdam vijf mensen zou hebben neergestoken, is een soldaat in het Oekraïense leger. Verdachte Roman D. deserteerde tijdens zijn verlof, weet Nieuwsuur te melden.

Een dag na de schokkende steekpartij bij de Dam in Amsterdam heerste er verslagenheid. Omstanders legden bloemen, toeristen reageerden geschrokken en de stad krabbelde langzaam op. Dat zie je in de video bovenaan.

Volgens de politie gebruikte de verdachte in maart verschillende messen en stak hij daarmee op zijn slachtoffers in, ogenschijnlijk willekeurig. Vijf mensen raakten gewond: een 67-jarige vrouw en een 69-jarige man uit de VS, een 26-jarige man met de Poolse nationaliteit, een 73-jarige vrouw uit België en een 19-jarige vrouw uit Amsterdam.

Moeder

Nieuwsuur sprak ook met acht militairen die met de verdachte gediend hebben. Ze vertellen dat hij het vaak had over een toekomstig verblijf in een Europese gevangenis. "Hij zei vaak dat hij iemand wilde vermoorden in Noorwegen, zodat hij daar naar een gevangenis kon en de rest van zijn leven verzorgd kon worden", zegt D.'s voormalig commandant tegen het Nederlandse televisieprogramma.

Waarom Roman D. tot zijn daad overging, is voor zijn moeder een raadsel. "Hij deed het goed op school, had geen foute vrienden", vertelt ze via de telefoon aan Nieuwsuur, De legerleiding gaf haar zoon in januari toestemming voor een kort verlof, om zijn moeder te bezoeken. Maar dat deed hij nooit.