Schadevergoeding voor ontslagen schoonmakers sportschool Saints & Stars

De Amsterdamse sportschool Saints & Stars heeft de contracten van vijf Filipijnse schoonmakers niet volgens de regels opgezegd. Dat werd dinsdag bepaald door de kantonrechter van Amsterdam. De sportschool moet de ontslagen medewerkers ieder 15.000 euro betalen.

Saints & Stars kwam afgelopen juli in opspraak door een artikel over mogelijke arbeidsuitbuiting in Het Parool. Dinsdag stelde de rechter dat de sportschool "ernstig verwijtbaar" heeft gehandeld.

Geen werkvergunning

De kantonrechter schrijft onder meer dat de sportschool "hun vakantiegeld, een transitievergoeding en een schadevergoeding" moet betalen. De sportschool liet de schoonmakers daarnaast zonder werkvergunning werken en kwam de belofte niet na deze werkvergunning te regelen.

Er zou daarnaast ook sprake zijn van een 'giftig werkklimaat' die door de manager schoonmaak werd veroorzaakt: "Saints & Stars heeft als werkgever onvoldoende toezicht en controle op de werkvloer gehouden en is voor die situatie verantwoordelijk", luidt het oordeel van de kantonrechter.

Onvoldoende bewijs

Eind oktober oordeelde het OM dat er geen sprake van arbeidsuitbuiting zou zijn. Het Parool schreef in juli dat Filipijnse en Indonesische schoonmakers hun paspoorten moesten inleveren en tot wel zeventien uur per dag zouden werken. De rechter laat deze verwijten in haar vonnis buiten beschouwing.

Aan het ANP laat de kantonrechter weten dat de schoonmakers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat hiervan sprake was.