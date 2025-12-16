Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Schadevergoeding voor ontslagen schoonmakers sportschool Saints & Stars

Schadevergoeding voor ontslagen schoonmakers sportschool Saints & Stars

Rechtszaak

Vandaag, 15:48

Link gekopieerd

De Amsterdamse sportschool Saints & Stars heeft de contracten van vijf Filipijnse schoonmakers niet volgens de regels opgezegd. Dat werd dinsdag bepaald door de kantonrechter van Amsterdam. De sportschool moet de ontslagen medewerkers ieder 15.000 euro betalen.

Saints & Stars kwam afgelopen juli in opspraak door een artikel over mogelijke arbeidsuitbuiting in Het Parool. Dinsdag stelde de rechter dat de sportschool "ernstig verwijtbaar" heeft gehandeld.

Geen werkvergunning

De kantonrechter schrijft onder meer dat de sportschool "hun vakantiegeld, een transitievergoeding en een schadevergoeding" moet betalen. De sportschool liet de schoonmakers daarnaast zonder werkvergunning werken en kwam de belofte niet na deze werkvergunning te regelen.

Lees ook:

Schoonmaakmanagement Saints & Stars op non-actief na beschuldigingen van uitbuiting
Schoonmaakmanagement Saints & Stars op non-actief na beschuldigingen van uitbuiting

Er zou daarnaast ook sprake zijn van een 'giftig werkklimaat' die door de manager schoonmaak werd veroorzaakt: "Saints & Stars heeft als werkgever onvoldoende toezicht en controle op de werkvloer gehouden en is voor die situatie verantwoordelijk", luidt het oordeel van de kantonrechter.

Onvoldoende bewijs

Eind oktober oordeelde het OM dat er geen sprake van arbeidsuitbuiting zou zijn. Het Parool schreef in juli dat Filipijnse en Indonesische schoonmakers hun paspoorten moesten inleveren en tot wel zeventien uur per dag zouden werken. De rechter laat deze verwijten in haar vonnis buiten beschouwing.

Aan het ANP laat de kantonrechter weten dat de schoonmakers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat hiervan sprake was.

Door ANP

Lees ook

Elf aangiften tegen Amsterdamse sportschool Saints & Stars
Elf aangiften tegen Amsterdamse sportschool Saints & Stars
Actie voor buitenlandse schoonmakers en nanny's: 'Wie hier is, is van hier'
Actie voor buitenlandse schoonmakers en nanny's: 'Wie hier is, is van hier'
Al 23.000 euro opgehaald voor 'uitgebuite' schoonmakers luxesportschool
Al 23.000 euro opgehaald voor 'uitgebuite' schoonmakers luxesportschool
Schoonmaakmanagement Saints & Stars op non-actief na beschuldigingen van uitbuiting
Schoonmaakmanagement Saints & Stars op non-actief na beschuldigingen van uitbuiting

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.