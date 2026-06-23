OM: man (42) wilde asielzoekers Amsterdam vermoorden na moord op Lisa (17)

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 42-jarige Marcel de G. uit Vught van poging tot moord op een of meerdere asielzoekers in Amsterdam-West. De verdachte liet dinsdag aan de rechter weten dat hij een statement wilde maken na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude.

Marcel de G. wordt verdacht van poging tot moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk. Daarnaast wordt hij verdacht van het bezit van een vuurwapen of gaspistool en twee messen.

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Net op tijd

De verdachte zou zich op 7 april opvallend hebben gedragen bij een COA-locatie aan de Willinklaan in Amsterdam. Volgens de 42-jarige man was de politie net op tijd, omdat hij van plan was "meerdere mensen neer te steken".

De politie vond in het handschoenenkastje van zijn motorscooter messen. Verder zou Marcel de G. naar eigen zeggen een wapen eerder in een sloot hebben gegooid, maar dat is niet teruggevonden.

Wit laken

De advocaat van de verdachte vertelde dinsdag tijdens de zitting in de rechtbank van Amsterdam dat Marcel de G. het lichaam van Lisa vorig jaar na haar dood onder een wit laken had zien liggen. De G. verklaarde volgens de officier van justitie dat hij een statement wilde maken na de moord op de 17-jarige uit Abcoude.

De 22-jarige Chris Jude, die verbleef in een asielzoekerscentrum in Amsterdam-Zuidoost, wordt verdacht van de moord op het meisje.

Veel mensen reageerde geschokt na de moord op Lisa. Bekijk de reacties hieronder:

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Langer vast

Volgens de advocaat van De G. is er geen sprake van een terroristisch motief. Zij wil dat haar cliënt wordt overgeplaatst naar een andere afdeling van de gevangenis. De advocaat zei dat De G. wel een filmpje had bekeken waarin kritiek werd geuit op het asielsysteem, maar dat op zijn telefoon verder geen racistische berichten zijn gevonden. Volgens haar kampte hij met persoonlijke problemen en voelde hij zich al langere tijd niet goed, waardoor hij in een neerwaartse spiraal terechtkwam.

De rechtbank heeft besloten dat De G. voorlopig vast blijft zitten. Volgens het OM voelt de verdachte nog altijd de drang om asielzoekers te vermoorden.