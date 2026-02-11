Volg Hart van Nederland
Nabestaanden Lisa (17) reageren op bekentenis van verdachte Chris Jude

Rechtszaak

Vandaag, 18:16

De nabestaanden van de 17-jarige Lisa nemen de bekentenis van Chris Jude, die wordt verdacht van haar gewelddadige dood, "voor kennisgeving aan". Dat zei hun advocaat Wendy van Egmond woensdag na afloop van een tweede inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de 22-jarige verdachte alle feiten waarvan hij wordt verdacht heeft bekend. Volgens Van Egmond merken haar cliënten dat ze er weinig bij voelen. "Mijn cliënten merken eigenlijk dat ze er niet zoveel van vinden", zei zij na afloop. "Hij zegt het ene moment het een, het volgende het ander."

Onderzoek Pieter Baan Centrum

De familie van Lisa wacht vooral op de uitkomsten van het onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC). Jude gaat daar naar verwachting in maart naartoe voor onderzoek. Volgens de advocaat moeten de nabestaanden het nu doen met zijn verklaringen, die wisselend zijn. "Op dit moment moeten ze het nog doen met wat hij verklaart en omdat dat steeds wisselt, kijken zij uit naar het rapport van het PBC."

Chris Jude wordt naast de moord op Lisa ook verdacht van een verkrachting en een poging daartoe. De volgende zitting in de zaak staat gepland op 30 april.

Door ANP

