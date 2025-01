Nabestaanden doodgestoken Jimmy teleurgesteld door lagere straffen

Nabestaanden van de doodgestoken Jimmy Schepers zijn teleurgesteld over de straf die de rechtbank dinsdag oplegde aan hoofdverdachte Derzik H. De 21-jarige H. kreeg veertien jaar cel, terwijl eerder twintig jaar was geëist. De rechtbank in Amsterdam achtte bewezen dat H. had gestoken, maar kwam tot een lagere straf, onder meer door de jonge leeftijd van de verdachte en omdat de maximale straf voor doodslag ten tijde van het incident vijftien jaar was.

De nabestaanden waren tevreden geweest met zestien tot achttien jaar, laat hun advocaat Brigitte Roodveldt weten. "De rechtbank is nu heel erg aan de ondergrens gaan zitten." De familie moet wachten op een eventueel hoger beroep door H. of van het Openbaar Ministerie. Een woordvoerder van het OM laat weten dat zij het vonnis bestuderen.

De 21-jarige Schepers was op 28 mei 2023 met een groep op het festival Solid Grooves aan de Donauweg in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Bij een ruzie met de groep van H. werd Schepers twee keer gestoken en overleed hij aan zijn verwondingen.

Twee medeverdachten kregen ook lagere straffen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP