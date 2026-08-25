Dodelijke schietpartij op A1: verdachte schoot vanuit zelfverdediging

De man die is opgepakt voor de dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden eerder dit jaar, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. De inmiddels 24-jarige man zei dat hij eerder op de dag was ontvoerd en tijdens een worsteling in de auto schoot op een bijrijder. Die 37-jarige man overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.

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Dat is duidelijk geworden tijdens de eerste inhoudelijke zitting van de rechtszaak tegen verdachte Solano Z. Justitie verdenkt de anderen in de auto onder meer van ontvoering. Het motief daarvoor zou een onbetaalde schuld zijn die verband hield met cryptowissels.

Naar afgelegen plek gebracht

De schietpartij gebeurde afgelopen maart. Z. werd twee maanden later opgepakt. Hij heeft verklaard dat hij die dag naar een afspraak in Amsterdam was gegaan.

Daar zou Z. vervolgens in een auto naar een afgelegen plek zijn gebracht. Volgens zijn verklaring werd hij daar met geweld gedwongen om in een andere auto te stappen. Onderweg zou Z. zijn bedreigd met ernstige verminkingen. Toen hij zijn tas moest afgeven, zo heeft hij verklaard, heeft hij het wapen daar uitgehaald en een eerste, niet op een persoon gericht schot gelost.

De man naast hem op de achterbank zou vervolgens hebben geprobeerd het wapen af te pakken. Toen zijn nog twee kogels afgevuurd, waarvan er een het slachtoffer trof.