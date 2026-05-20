Man (23) opgepakt voor dodelijke schietpartij A1 bij Muiden

Crime

Vandaag, 11:44

De politie heeft woensdag een 23-jarige man uit Diemen aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident op de A1 bij Muiden. De schietpartij gebeurde op zondag 29 maart bij tankstation Honswijck richting Amersfoort.

In een auto op de parkeerplaats werd toen een zwaargewonde 37-jarige man uit Huizen gevonden. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De verdachte was eerder al te zien in Opsporing Verzocht en op sociale media. Ook werd een beloning uitgeloofd. Volgens de politie kwamen tientallen tips binnen, maar die leidden niet direct naar de man.

Na "intensief recherchewerk" kon de verdachte alsnog worden opgepakt. Eerder werd ook al een 22-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij zit nog vast.

