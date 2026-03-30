Man ernstig gewond door schietincident bij tankstation in Muiden

Een man is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een schietincident bij een tankstation langs de A1 bij Muiden, meldt de politie. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd, waarna hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie kreeg rond 21.30 uur een melding binnen over het incident bij tankstation Honswijck. De politie doet onderzoek en is op zoek naar verdachten.