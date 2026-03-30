Man bezwijkt na schietpartij bij tankstation langs A1 bij Muiden

De man die zondagavond ernstig gewond raakte bij een schietincident bij een tankstation langs de A1 bij Muiden, is overleden. Dat meldt de politie Gooi en Vechtstreek maandagmiddag. Het slachtoffer moest zondag worden gereanimeerd en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie kreeg rond 21.30 uur een melding over het incident bij tankstation Honswijck. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, benadrukt de politie. Wel wordt gezocht naar beelden van een donkerkleurige Audi A5. De man werd in die auto gevonden op de parkeerplaats bij het tankstation.

De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar verdachten.