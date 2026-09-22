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Man krijgt twintig jaar cel voor moord op echtgenote in Beuningen

Rechtszaak

Vandaag, 14:59

De rechtbank in Arnhem heeft Mark I. (54) dinsdag conform de eis van het Openbaar Ministerie twintig jaar cel opgelegd voor het wurgen van zijn partner Nelleke (64) half december vorig jaar in het Gelderse Beuningen.

De verdachte heeft verklaard dat hij de vrouw in paniek heeft gedood nadat zij van hem wilde scheiden. I. was bang hierdoor alles kwijt te raken. De druppel was dat Nelleke een van de honden wilde laten inslapen. Volgens de rechtbank is er geen sprake geweest van een plotselinge opwelling, maar heeft de man zijn vrouw met vooropgezet plan gedood. Dit blijkt onder meer uit zoekslagen op zijn laptop en telefoon.

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Rechtbank spreekt van 'kil en gevoelloos' gedrag

I. is in de nacht van 13 op 14 december vanuit bed naar de woonkamer beneden gegaan, waar zijn vrouw sliep op een stretcher. De man ging bovenop de vrouw zitten en wurgde haar. Vervolgens ging hij achter de computer zitten en schreef 3000 euro over van de gezamenlijke rekening voor zijn bedrijf. Ook appte hij zijn moeder. Vervolgens belde I. 112 en verklaarde hij dat hij zijn vrouw had gewurgd.

De rechtbank omschrijft de verdachte als "kil en gevoelloos", een man "die alleen bezig was met zijn eigen belangen en de gevolgen voor zijn eigen leven". Zijn angst zijn werk, woning en honden te verliezen stelde hij boven het leven van zijn vrouw, aldus de rechtbank. "Op geen enkel moment toonde hij enig respect voor haar en voor het leven dat hij haar heeft afgenomen. Er was alleen ruimte voor zijn eigen angst, woede en minachting."

Mark I. gaf geen volledige openheid over moord

I. heeft dan wel zelf de politie gebeld en bekend dat hij zijn vrouw heeft gedood, merkt de rechtbank op, maar volledige openheid van zaken over het waarom heeft hij nooit gegeven. "Dit maakt het onbegrip over de moord en daarmee het verdriet voor de nabestaanden des te groter."

Door ANP

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