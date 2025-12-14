Dode gevonden in woning Beuningen, 1 verdachte aangehouden

Crime
Vandaag, 12:47 - Update: 8 minuten geleden
In een woning aan het Lijnzaadveld in Beuningen is in de nacht van zaterdag op zondag een overleden persoon aangetroffen. Dat meldt de politie Gelderland op X.
Het slachtoffer werd rond 03.00 uur gevonden. Medische hulp mocht toen niet meer baten. Kort daarna is een verdachte aangehouden. Er vindt een onderzoek plaats naar het incident.
