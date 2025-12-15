Volg Hart van Nederland
Man opgepakt in Beuningen, verdacht van doden echtgenote

Crime

Vandaag, 15:38

De verdachte die in Beuningen is opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een vrouw, is de echtgenoot van het slachtoffer. Dat maakte de politie maandag bekend.

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.50 uur een melding van een geweldsincident in een woning aan het Lijnzaadveld in de Gelderse plaats. Daar troffen zij het lichaam van de vrouw onder verdachte omstandigheden aan. Haar echtgenoot en medebewoner is ter plekke aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie doet de komende tijd onderzoek in en rondom de woning.

